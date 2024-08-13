«РИА Новости»: в Новой Москве прошли обыски по делу о сухпайках для армии

«РИА Новости» узнало об обысках в Новой Москве по делу о сухпайках

Правоохранительные органы провели в квартире в Новой Москве обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, обыски прошли еще в апреле. Следствие посчитало, что по данному адресу могли находиться предметы, документы и электронные носители информации, «имеющие доказательственное значение для уголовного дела».

Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о растрате, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере, — ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса.

Обвинение по этой статье ранее было предъявлено руководителям Грязинского пищевого комбината Александру Михаленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой. В апреле 2024 года все троих арестовал суд. Руководителей предприятия обвинили в ненадлежащей организации услуг питания для нужд Минобороны; контракты, которые были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству продукции. Против них было заведено уголовное дело о растрате.

Следствие также считает, что интересы этого предприятия лоббировал экс-заместитель министра обороны по тылу Дмитрий Булгаков, используя служебное положение. По данным собеседника «РИА Новости», при Булгакове Грязинский пищевой комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: говядину заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков занижалась. Общий ущерб по этому делу следствие оценило в 1,3 млрд руб. Всего предприятие поставило в армию 9 млн сухпайков по завышенной цене.

РБК обратился за комментарием в СКР, направил запрос в АО «Грязинский пищевой комбинат».