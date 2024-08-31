Иран отверг обвинения в обучении российских военнослужащих

МИД Ирана назвал беспочвенными и политически мотивированными обвинения в обучении российских военных управлению дронами. 28 августа Киев заочно обвинил в военном сотрудничестве с Россией генерала КСИР Моласареи

Насер Канани (Фото: Mohsen Rezaei / imago-images.de / Global Look Press)

Утверждения о том, что иранский офицер обучает российских военнослужащих управлению дронами, являются беспочвенными, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

«Иран выступает против войны и подчеркивает необходимость прекращения конфликта и мирного разрешения споров между Россией и Украиной», — говорится в заявлении на сайте иранского МИДа.

По словам Канани, подобные обвинения «имеют конкретные политические мотивы и цели» и «противоречат принципиальному подходу Исламской Республики Иран к конфликту на Украине».

28 августа офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинение бригадному генералу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббасу Мусе Шарифи Моласареи в военном сотрудничестве с Россией. По версии ведомства, группа иранских инструкторов обучала и помогала использовать дроны российским военнослужащим.

«Если такое лицо (объявленное в розыск. — РБК) будет обнаружено на территории страны, с которой Украина имеет дипломатические отношения, то эта страна будет обязана его задержать», — говорится в заявлении офиса генпрокурора.

Западные страны также обвиняли Тегеран в передаче беспилотников России. И Россия, и Иран эти обвинения отвергали.