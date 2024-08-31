Иран отверг обвинения в обучении российских военнослужащих
Утверждения о том, что иранский офицер обучает российских военнослужащих управлению дронами, являются беспочвенными, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.
«Иран выступает против войны и подчеркивает необходимость прекращения конфликта и мирного разрешения споров между Россией и Украиной», — говорится в заявлении на сайте иранского МИДа.
По словам Канани, подобные обвинения «имеют конкретные политические мотивы и цели» и «противоречат принципиальному подходу Исламской Республики Иран к конфликту на Украине».
28 августа офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинение бригадному генералу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббасу Мусе Шарифи Моласареи в военном сотрудничестве с Россией. По версии ведомства, группа иранских инструкторов обучала и помогала использовать дроны российским военнослужащим.
Западные страны также обвиняли Тегеран в передаче беспилотников России. И Россия, и Иран эти обвинения отвергали.
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