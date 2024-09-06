Gelandewagen в Москве въехал в переход. Видео
Gelandewagen слетел с трассы на Шелепихинском шоссе в Москве и упал в подземный переход, пострадавших нет, сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Москвы.
По информации полиции, авария произошла 5 сентября, причины произошедшего пока неизвестны.
«Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП», — добавили в пресс-службе.
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