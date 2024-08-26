На МКАД в результате ДТП перевернулся грузовик
Грузовик перевернулся при столкновении нескольких автомобилей на МКАД в понедельник, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
«На внутренней стороне 14-го км МКАД (перед съездом № 16) столкнулось несколько грузовых автомобилей, в результате чего один из автомобилей перевернулся», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняют.
Ранее, 18 августа, на МКАД грузовой автомобиль въехал в колонну легковушек, после чего одна из них отлетела в сторону, еще несколько столкнулись друг с другом.
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