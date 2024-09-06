Песков счел несерьезным разговор о возврате Китаю земель Дальнего Востока

Вид на город Благовещенск в Амурской области (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

В Кремле не знакомы с идеей президента Тайваня, который посоветовал Китаю задуматься о возврате земель российского Дальнего Востока, но в любом случае считают ее несерьезной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос о том, видели ли в Кремле это заявление, Песков ответил отрицательно. «Нет, мы таких заявлений не видели, честно говоря. И даже если они были, то вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания», — добавил пресс-секретарь.

2 сентября президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что притязания Китая на Тайвань не связаны с восстановлением территориальной целостности, так как в этом случае Пекин добивался бы возвращения Дальнего Востока. «Если движущей силой китайских амбиций в отношении Тайваня является полное прекращение «века унижений», то можно было бы ожидать, что Китай отдаст приоритет возвращению российских земель, утраченных по Айгунскому договору», — сказал он.

Российская империя и маньчжурская империя Цин в 1858 году заключили Айгунский договор, который установил границу по реке Амур. России отошла территория на 1,15 млн кв. км. Этот период в китайской историографии называют «веком унижений», когда раздробленный и ослабленный Китай был вынужден идти на неравноправные соглашения с великими державами. Схожий договор Китай заключил с Японией в 1895 году, когда по итогам японо-китайской войны ей был передан Тайвань. Остров перешел КНР в 1945-м. Почти все страны признают Тайвань территорией Китая, однако неформально государства, в частности США, выстраивают с ним прямые отношения, минуя Пекин.

В августе 2023 года Министерство природных ресурсов Китая опубликовало карту, на которой российская часть Большого Уссурийского острова была отмечена как принадлежащая Китаю. Индия, Малайзия, Вьетнам и Филиппины выразили протест Пекину, поскольку их территория также была помечена как китайская.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Лай Циндэ не уполномочен делать подобных заявлений от имени Китая, а Москва и Пекин официально зафиксировали отказ от любых территориальных претензий в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.