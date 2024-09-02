Тайвань предложил Китаю задуматься о возврате земель Дальнего Востока

Китай согласился передать Российской империи территории на Дальнем Востоке в рамках неравноправного договора, но теперь на них не претендует, напомнили власти Тайваня. Москва отмечала взаимное отсутствие претензий с Пекином

Лай Циндэ (Фото: Ann Wang / Reuters)

Притязания Китая на Тайвань не связаны с восстановлением территориальной целостности, поскольку в таком случае следовало бы и заняться возвращением территорий российского Дальнего Востока, которые исторически были под китайским контролем. Об этом в интервью заявил тайваньский президент Лай Циндэ, эфир опубликован на YouTube.

«Если движущей силой китайских амбиций в отношении Тайваня является полное прекращение «века унижений», то можно было бы ожидать, что Китай отдаст приоритет возвращению у России земель, утраченных по Айгунскому договору», — сказал Лай Циндэ.

Он подчеркнул, что Китай «этого не делает и почти никогда не говорит об этом», а также не предупреждает, как в случае с Тайванем, о допустимости силового решения вопроса. Такое положение дел тайваньский президент объяснил стремлением Пекина стать гегемоном и его опорой на силу, а не на право.

Айгунский договор был заключен между Российской империей и маньчжурской империей Цин в 1858 году. Это произошло в рамках периода, называемого в китайской историографии «веком унижений», когда раздробленный и ослабленный Китай был вынужден соглашаться на неравноправные соглашения с великими державами. России отошла территория Дальнего Востока примерно на 600 тыс. кв. км — земель, лежавших по левому берегу Амура, а также Приморья — что сравнимо с размерами материковой Франции (551,5 тыс. кв км). Китай уступил Тайвань Японии в 1895 году по схожему договору по итогу японо-китайской войны. Пекин называет его исторической несправедливостью, нарушающей естественные и исторические границы страны. В 1945 году остров перешел Китайской Республике, правительство которой сбежало на Тайвань спустя четыре года, проиграв коммунистам в гражданской войне. Тайвань признается китайской территорией почти всеми странами мира, но неформально государства, в частности США, выстраивают с ним прямые отношения, минуя Пекин.

Прошлым летом Министерство природных ресурсов Китая опубликовало карту, на которой российская часть Большого Уссурийского острова была указана принадлежащей Китаю. Индия, Малайзия, Вьетнам и Филиппины выразили протест Пекину, поскольку их территория также была помечена как китайская территория.

Фото: Яндекс.Карты Линия границы между Россией и Китаем на Большом Уссурийском острове (Фото: Яндекс.Карты)

МИД России в вопросе о бывших китайских территориях подчеркивал, что Пекин и Москва окончательно завершили демаркацию и делимитацию границы. «Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, соответствующее положение есть и в базовом для двусторонних отношений Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года», — сообщало ведомство.