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Политика ,  
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МИД счел реваншизмом предложение Тайваня о Дальнем Востоке

Захарова назвала лаем слова президента Тайваня Лая Циндэ о Дальнем Востоке
МИД России заявил об отсутствии территориальных претензий в отношениях с Китаем, что отражено в Договоре о дружбе. Накануне президент Тайваня предложил Пекину задуматься о возвращении территории Дальнего Востока
Лай Циндэ
Лай Циндэ (Фото: Ann Wang / Reuters)

Россия и Китай официально зафиксировали отказ от любых территориальных претензий в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, президент Тайваня Лай Циндэ не уполномочен делать заявлений от имени КНР, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мнения отдельных маргинальных политиков, обуреваемых реваншистскими синдромами, могут интересовать кого угодно, только не нас. Так что подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может «лаять» сколько угодно. Это не принесет ничего хорошего ни ему, ни жителям Тайваня», — сказала она.

Захарова пожелала Тайбэю «не переоценивать себя, когда заглядывается на что-то чужое», «поплотнее заняться экономическими проблемами» и «конструктивно отнестись к предложениям руководства КНР о мирной унификации с материковым Китаем».

Тайвань предложил Китаю задуматься о возврате земель Дальнего Востока
Политика
Лай Циндэ
Накануне Лай Циндэ заявил, что притязания Китая на Тайвань не связаны с восстановлением территориальной целостности, так как в этом случае Пекин добивался бы возвращения Дальнего Востока. «Если движущей силой китайских амбиций в отношении Тайваня является полное прекращение «века унижений», то можно было бы ожидать, что Китай отдаст приоритет возвращению у России земель, утраченных по Айгунскому договору», — сказал он.

Российская империя и маньчжурская империя Цин в 1858 году заключили Айгунский договор, который подразумевал передачу территории Дальнего Востока примерно на 600 тыс. кв. км и Приморья на 551 тыс. кв. км. Этот период в китайской историографии называют «веком унижений», когда раздробленный и ослабленный Китай был вынужден идти на неравноправные соглашения с великими державами.

Схожий договор Китай заключил с Японией в 1895 году, когда по итогу японо-китайской войны ей был передан Тайвань. Остров перешел КНР в 1945-м. Почти все страны признают Тайвань территорией Китая, однако неформально государства, в частности США, выстраивают с ним прямые отношения, минуя Пекин.

В августе 2023 года Министерство природных ресурсов Китая опубликовало карту, на которой российская часть Большого Уссурийского острова была указана принадлежащей Китаю. Индия, Малайзия, Вьетнам и Филиппины выразили протест Пекину, поскольку их территория также была помечена как китайская.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Китай Тайвань Дальний Восток МИД Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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