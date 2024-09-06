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Военная операция на Украине ,  
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Школы в Курске стали обкладывать мешками с песком и бетонными блоками

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: 25gymnasium / VK
Фото: 25gymnasium / VK
Фото: 25gymnasium / VK
Фото: 25gymnasium / VK
Фото: 25gymnasium / VK
Фото: 25gymnasium / VK
Фото: 25gymnasium / VK
Фото: 25gymnasium / VK
Фото: 25gymnasium / VK

Жители Курска начали обкладывать здание гимназии № 25 мешками с песком и бетонными блоками, чтобы обеспечить безопасность людей и самой постройки. Об этом сообщается на странице гимназии во «ВКонтакте».

«Одна из форм обеспечения безопасности — укрепление фасада здания мешками с песком и бетонными блоками», — объяснили в учебном учреждении.

В процессе участвуют как учителя и сотрудники школы, так и родители с детьми. При этом занятия в гимназии проходят дистанционно в связи с действием режима контртеррористической операции (КТО).

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

На прошлой неделе закрывали мешками с песком и заклеивали бронепленкой окна в еще одной курской школе — Горшеченской средней школе имени Н.И. Жиронкина, писало издание «Курские известия». Пленку помогли купить местные фермеры, а окна закрывали учителя и старшеклассники.

После начала боев с украинской армией в приграничных районах Курской области, столице региона, Курчатове (там находится Курская АЭС) и Льгове школы были переведены на дистанционный формат. В Дмитриевском, Конышевском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском, Октябрьском и Курском районах организовали смешанный формат обучения.

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