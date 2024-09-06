Школы в Курске стали обкладывать мешками с песком и бетонными блоками
Жители Курска начали обкладывать здание гимназии № 25 мешками с песком и бетонными блоками, чтобы обеспечить безопасность людей и самой постройки. Об этом сообщается на странице гимназии во «ВКонтакте».
«Одна из форм обеспечения безопасности — укрепление фасада здания мешками с песком и бетонными блоками», — объяснили в учебном учреждении.
В процессе участвуют как учителя и сотрудники школы, так и родители с детьми. При этом занятия в гимназии проходят дистанционно в связи с действием режима контртеррористической операции (КТО).
На прошлой неделе закрывали мешками с песком и заклеивали бронепленкой окна в еще одной курской школе — Горшеченской средней школе имени Н.И. Жиронкина, писало издание «Курские известия». Пленку помогли купить местные фермеры, а окна закрывали учителя и старшеклассники.
После начала боев с украинской армией в приграничных районах Курской области, столице региона, Курчатове (там находится Курская АЭС) и Льгове школы были переведены на дистанционный формат. В Дмитриевском, Конышевском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском, Октябрьском и Курском районах организовали смешанный формат обучения.
Первые комментарии Павла Дурова после задержания
В США объяснили спешкой крушение первого F-16 на Украине
Песков заявил о необходимости цензуры в военных условиях
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
ЦБ ввёл ограничения на снятие иностранной валюты
Россияне нарастили покупку валюты в 2,5 раза
Первые подробности о кроссовере Chery Tiggo 9 в России
Знарок получил работу в клубе НХЛ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов