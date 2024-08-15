Более 40 объектов образования получили повреждения в Курской области
Свыше 40 школ и колледжей в девяти муниципалитетах в Курской области получили повреждения в результате нападения вооруженных сил Украины, сообщил врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев в эфире телеканала «Соловьев Live».
Он уточнил, что, по предварительной информации, «43 [образовательных] объекта [находятся] в той или иной степени разрушения».
По его словам, власти региона обсуждают возможность ввести с 1 сентября — с начала учебного года — дистанционное обучение.
6 августа украинские войска прорвали границу и атаковали Курскую область. В приграничных районах, а также районах, соседствующих с Курской АЭС (находится в Курчатове), была объявлена эвакуация. Врио губернатора региона Алексей Смирнов 12 августа говорил, что вывозу подлежат 180 тыс. жителей, на тот момент уехали 121 тыс. человек.
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