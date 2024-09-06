Алаудинов рассказал о неудачной попытке ВСУ сбить дрон «Ахмата»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку сбить российский беспилотник отряда «Каштан» над Курской областью, в результате чего сами понесли урон, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Этот беспилотник так «удачно» на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас», — рассказал Алаудинов в видеообращении в своем телеграм-канале.
Он обратил внимание, что беспилотник «слишком точно сбился», поэтому для ВСУ было бы лучше его не трогать.
Бои в Курской области продолжаются уже месяц. Утром 6 августа в регион вторглись украинские военные. Апти Алаудинов находится в зоне военных действий и регулярно отчитывается о ходе боев на курском направлении. Так, по его словам, 5 сентября российская армия уничтожила там «очень много» личного состава ВСУ. Вечером 4 сентября командир сообщил, что ВСУ подтянули в регион новые силы.
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