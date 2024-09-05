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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил, что ВСУ подтянули новые силы в Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне в Курской области в зоне ответственности «Ахмата» не было активных боев, так как украинские батальоны «были уже перемолоты», заявил Алаудинов, добавив, что ВСУ подтягивали новые силы
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

В Курской области в среду, 4 сентября, не было активных боевых действий, Вооруженные силы Украины подтягивали на это направление новые силы, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», — сказал он в обращении в телеграм-канале (было опубликовано поздно вечером накануне).

Со слов командира «Ахмата», к вечеру ВСУ пытались ввести в действие новый батальон на одном из участков, но он «тоже будет перемолот и выплюнут».

Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Российское Минобороны 4 сентября сообщало об отражении двух атак ВСУ около населенных пунктов Малая Локня и Комаровка, а также срыве попыток украинских сил наступать в районе Коренево, Ольговки и Погребков.

Потери Украины за сутки ведомство оценило в 450 военнослужащих, а за все время боев в Курской области, которые продолжаются почти месяц, — более чем в 9,7 тыс. Алаудинов в начале августа говорил, что в операции ВСУ задействовано около 11 тыс. военных.

ВСУ атаковали Курскую область, чтобы прекратить наступление России «на главных участках» в Донбассе, уверен российский президент Владимир Путин. По его словам, Украина не достигла этой цели, и российские силы берут под контроль территории «не по 200–300 м, а квадратными километрами». Минобороны регулярно отчитывается о наращивании темпов наступления в ДНР. Путин потребовал выбить украинских военных с территории России и пообещал «разобраться с бандитами», проникшими в Курскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский называл среди целей курской операции создание «буферной зоны», но тоже признавал, что она не помогла ВСУ в Донбассе.

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Теги
Апти Алаудинов Курская область ВСУ Военная операция на Украине Ахмат
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