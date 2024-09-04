Симоньян словом «проснулись» ответила на санкции США
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение Минфина США ввести санкции против нее и ряда топ-менеджеров канала.
«Тю. Проснулись!», — написала она в своем телеграм-канале.
Симоньян ранее была внесена санкционные списки Евросоюза, Великобритании и ряда других стран.
Под санкции ЕС Симоньян попала 24 февраля 2022 года, в день начала специальной военной операции на Украине. В Брюсселе пояснили, что она «способствовала позитивному отношению» касательно действий ДНР и ЛНР.
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