Симоньян словом «проснулись» ответила на санкции США

Маргарита Симоньян (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение Минфина США ввести санкции против нее и ряда топ-менеджеров канала.

«Тю. Проснулись!», — написала она в своем телеграм-канале.

Симоньян ранее была внесена санкционные списки Евросоюза, Великобритании и ряда других стран.

Под санкции ЕС Симоньян попала 24 февраля 2022 года, в день начала специальной военной операции на Украине. В Брюсселе пояснили, что она «способствовала позитивному отношению» касательно действий ДНР и ЛНР.

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