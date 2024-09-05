Актер Пашутин опроверг данные о конфискации его финской квартиры
Народный артист России Александр Пашутин опроверг данные о том, что его квартиру в Финляндии конфисковали. Об этом он сказал порталу NEWS.ru.
«Нет, это все глупости. Не могу говорить. Это все ерунда», — отметил Пашутин.
Издание Life.ru сообщило, что у российских актеров, в том числе Лидии Федосеевой-Шукшиной, Елены Кондулайнен и Пашутина, конфисковали квартиры в финском курортном городе Пункахарью. По данным издания, артисты лишились жилплощади еще осенью 2023 года из-за банкротства управляющей компании. Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила, что владельцы ее акций не получили от финских властей компенсации, а ее семья не имеет доступа к жилому помещению.
В Финляндии право собственности на квартиру де-факто принадлежит товариществу собственников жилья. Покупая квартиру, человек получает в собственность часть акций этой компании, пропорциональное размеру жилья. Они и дают ему право на пользование жилым помещением.
2 сентября в Финляндии разработали проект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. Россия в документе напрямую не упоминается, но, как сказал глава Минобороны Антти Хяккянен, запрет коснется граждан стран, которые «нарушают суверенитет другого государства и в то же время могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии».
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