 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Актер Пашутин опроверг данные о конфискации его финской квартиры

Актер Пашутин назвал ерундой данные о конфискации его квартиры в Финляндии
Сюжет
Война санкций

Народный артист России Александр Пашутин опроверг данные о том, что его квартиру в Финляндии конфисковали. Об этом он сказал порталу NEWS.ru.

«Нет, это все глупости. Не могу говорить. Это все ерунда», — отметил Пашутин.

Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о потере матерью квартиры в Финляндии
Общество
Лидия Федосеева-Шукшина

Издание Life.ru сообщило, что у российских актеров, в том числе Лидии Федосеевой-Шукшиной, Елены Кондулайнен и Пашутина, конфисковали квартиры в финском курортном городе Пункахарью. По данным издания, артисты лишились жилплощади еще осенью 2023 года из-за банкротства управляющей компании. Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила, что владельцы ее акций не получили от финских властей компенсации, а ее семья не имеет доступа к жилому помещению.

В Финляндии право собственности на квартиру де-факто принадлежит товариществу собственников жилья. Покупая квартиру, человек получает в собственность часть акций этой компании, пропорциональное размеру жилья. Они и дают ему право на пользование жилым помещением.

2 сентября в Финляндии разработали проект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. Россия в документе напрямую не упоминается, но, как сказал глава Минобороны Антти Хяккянен, запрет коснется граждан стран, которые «нарушают суверенитет другого государства и в то же время могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии».

Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путин прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
актер конфискация имущества Финляндия зарубежная собственность
Материалы по теме
Iltalehti узнало о планах закрыть русскую школу в Финляндии
Политика
Финская полиция отвергла причастность к плану закрыть русскую школу
Общество
Погранохрана Финляндии задержала троих французов за «прогулку» в Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 05 сен, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 05 сен, 17:30
Дуров раскрыл «личную цель» по борьбе с преступниками в TelegramТехнологии и медиа, 00:45
Дуров заявил о создании канала связи с Францией для борьбы с терроризмомПолитика, 00:28
Байден перепутал Южную Корею с СевернойПолитика, 00:11
Две индийские компании попали под санкции США за связи с «Арктик СПГ-2»Политика, 00:09
Москва решила расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХБизнес, 00:01
Дуров прокомментировал задержание: «Telegram — не анархический рай»Технологии и медиа, 05 сен, 23:54
Актер Пашутин опроверг данные о конфискации его финской квартирыОбщество, 05 сен, 23:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
КГБ Белоруссии обвинило японца в агентурной деятельностиПолитика, 05 сен, 23:34
В Польше не нашли прилетевший с Украины дрон, который искали 10 днейПолитика, 05 сен, 23:27
Суд наложил обеспечительные меры на акции РайффайзенбанкаФинансы, 05 сен, 23:06
Финская полиция отвергла причастность к плану закрыть русскую школуОбщество, 05 сен, 23:01
Криштиану Роналду первым в истории забил 900 головСпорт, 05 сен, 22:51
США обвинили россиян в атаке на Киев и НАТО кибероружием «Шепчущие врата»Политика, 05 сен, 22:49
Макгрегор заявил о планах баллотироваться на пост президента ИрландииСпорт, 05 сен, 22:45