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Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о потере матерью квартиры в Финляндии

Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина потеряла квартиру в финском курортном городе Пункахарью, сообщила Life.ru ее дочь Ольга.

По информации Life, компания, де-юре владевшая квартирой и домом в целом, обанкротилась, и потому потеряла собственность осенью 2023 года. Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила, что владельцы ее акций не получили от финских властей компенсации, а ее семья не имеет доступа к жилому помещению.

В Финляндии право собственности на квартиру де-факто принадлежит товариществу собственников жилья. Покупая квартиру, человек получает в собственность часть акций этой компании, пропорциональное размеру жилья. Они и дают ему право на пользование жилым помещением.

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Лидия Федосеева-Шукшина

«Мама еще не сдалась, еще надеется. <...> Из-за закрытой границы нет возможности даже забрать личные вещи. О состоянии дома узнаем из чата жильцов — время от времени там появляются его фотографии. Их по нашей просьбе иногда делают местные», — сказала она.

В конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией: поводом финские власти назвали резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По версии Хельсинки, Москва способствовала этому. МИД России называл обвинения ложными. В Кремле заявили, что в Финляндии решили сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией.

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Теги
Лидия Федосеева-Шукшина недвижимость за рубежом Финляндия
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