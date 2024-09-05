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Политика ,  
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ЕС заморозил гранты муниципалитетам Грузии из-за закона об иноагентах

Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Евросоюз приостановил предоставление грузинским муниципалитетам грантов, которые они должны были получить в рамках четырехлетнего проекта «Творческий компас Грузии», сообщили Netgazeti.ge в представительстве ЕС в стране.

Ранее мэр Цаленджиха Гия Харчилава сообщил об отмене гранта из-за «российского законодательства».

«Творческий компас Грузии» — четырехлетний проект, финансируемый ЕС и Институтом Гете Грузии. Он направлен на развитие культуры и творческих индустрий в стране. Благодаря проекту 35 грузинских муниципалитетов получили гранты в размере €5 тыс.

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Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Законопроект об иноагентах (официальное название — «О прозрачности иностранного влияния») приняли, несмотря на наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Документ вызвал массовые протесты в стране. Оппозиционные депутаты назвали законопроект российским, сравнив его с действующим в России законодательством. В Кремле отвергли предположения, что инициатива является «русским проектом».

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал закон об иноагентах шагом к интеграции в Евросоюз.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что грузинский закон об иноагентах не соответствует нормам и ценностям ЕС. Позднее объединение приостановило процесс приема Грузии и заморозило часть финансовой помощи республике, в частности €30 млн, которые грузинскому Минобороны были выделены из Европейского фонда мира.

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Грузия Евросоюз грант закон об иноагентах
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