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Военная операция на Украине ,  
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На ЗАЭС возобновила работу линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»

Сюжет
Военная операция на Украине
Запарожская АЭС
Запарожская АЭС (Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press)

Высоковольтная линия 330 кВ «Ферросплавная-1» на Запорожской АЭС введена в работу, сообщает официальный телеграм-канал об обстановке на станции. Линия отключилась автоматически вечером 2 сентября.

«На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в публикации.

Все шесть энергоблоков станции находятся в состоянии «холодный останов», АЭС получает питание через внешние линии.

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Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по мощности в Европе и третья по величине в мире. Расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области и состоит из шести энергоблоков. После начала военной операции на Украине ЗАЭС перешла под контроль России.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС накануне. Эта поездка стала пятой с начала боевых действий на Украине. Гросси подчеркнул, что ситуация на станции остается нестабильной.

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Теги
Запорожская АЭС возобновление работы Запорожская область АЭС
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