Блогера Шпака заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки про ГЭС

Александр Шпак (Фото: familyshpakinvest / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Александра Шпака к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков, передает ТАСС.

Шпака обвинили по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам ненависти или вражды — п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса.

Речь идет о видеоролике, в котором блогер сообщил «недостоверную информацию» по поводу подрыва Каховской ГЭС.

Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. После начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища, поток пошел вниз по течению Днепра, подтопив населенные пункты как на правом берегу, который контролирует Киев, так и на левом, подконтрольном Москве.

В январе суд в Москве заочно арестовал Шпака по той же статье. МВД объявило его в розыск.

Кроме того, в августе 2023 года против блогера возбудили административное дело по статье об отождествлении целей и решений руководства СССР с действиями нацистской Германии — ст. 13.48 Кодекса об административных правонарушениях.

Александр Шпак — российский бодибилдер и Instagram-блогер (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). После начала боев на Украине выступил против российской военной операции.