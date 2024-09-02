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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов рассказал о потерях техники ВСУ в Суджанском районе

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские военные потеряли три единицы техники в Суджанском районе Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Наши ребята в направлении Русского Поречного двигавшуюся технику сегодня [1 сентября] жгли. Сожгли три техники <...>. Кроме этого, соседи [соседние подразделения] пожгли сегодня один квадроцикл и один миномет, — рассказал Алаудинов в телеграм-канале.

Он также отметил, что вечером 1 сентября ВСУ «попытались заскочить» на позиции, где находятся бойцы «Ахмата». «Пока им это не удается. В общей сложности, получаются такие позиционные бои, где противник пытается нас выбить, мы его выбиваем», — добавил командир спецназа.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Согласно данным Минобороны России, за прошедшие сутки Украина потеряла до 360 военных на курском направлении. Общие потери ВСУ с начала боев в Курской области, по данным ведомства, составляют более чем 8,5 тыс. человек. Также украинская сторона потеряла 80 танков.

Теги
Апти Алаудинов Курская область Суджа военная техника ВСУ Украина
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