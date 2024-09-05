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Война санкций ,  
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Минфин США запретил передачу данных трем российским телеканалам

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Война санкций

Министерство финансов США запретило передачу телекоммуникационных данных без разрешения «Первому каналу», «России-1» и НТВ. Об этом говорится в тексте лицензии американского ведомства.

Запреты также коснулись компании «Алгоритм», журнала «Новое Восточное Обозрение» и АНО «Диалог». 

«Все транзакции, происходящие в обычном порядке или необходимые с целью получения или передачи телекоммуникационных данных с участием России, которые запрещены Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, разрешены», — сообщили в ведомстве.

Всего Минфин включил в санкционный список 10 физических и двух юридических лиц. По сообщению ведомства, так США отвечает на якобы влияние Москвы на президентские выборы в США в 2024 году. 

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4 сентября США также ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly.

По данным Минфина, с начала 2024 года RT пытался «тайно вербовать ничего не подозревающих американских инфлюенсеров для поддержки своей кампании вредоносного влияния».

Российские власти считают санкции незаконными и отмечают, что они никак не повлияют на исход спецоперации на Украине.

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