Минфин США запретил передачу данных трем российским телеканалам
Министерство финансов США запретило передачу телекоммуникационных данных без разрешения «Первому каналу», «России-1» и НТВ. Об этом говорится в тексте лицензии американского ведомства.
Запреты также коснулись компании «Алгоритм», журнала «Новое Восточное Обозрение» и АНО «Диалог».
«Все транзакции, происходящие в обычном порядке или необходимые с целью получения или передачи телекоммуникационных данных с участием России, которые запрещены Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, разрешены», — сообщили в ведомстве.
Всего Минфин включил в санкционный список 10 физических и двух юридических лиц. По сообщению ведомства, так США отвечает на якобы влияние Москвы на президентские выборы в США в 2024 году.
4 сентября США также ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly.
По данным Минфина, с начала 2024 года RT пытался «тайно вербовать ничего не подозревающих американских инфлюенсеров для поддержки своей кампании вредоносного влияния».
Российские власти считают санкции незаконными и отмечают, что они никак не повлияют на исход спецоперации на Украине.
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