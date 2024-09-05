Бербок вспомнила разговоры в ночных поездах с уходящим в отставку Кулебой

Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к уходящему в отставку украинскому коллеге Дмитрию Кулебе и пообещала, что они встретятся, когда «мир и свобода» вернутся на Украину. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

«Долгие разговоры в ночных поездах, на G7, на фронте, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Мало с кем я работала так тесно, как с тобой, Дмитрий Кулеба», — написала Бербок и пожелала украинскому министру всего наилучшего.

4 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба, который является министром с марта 2020 года, подал в отставку. По данным источника Bloomberg, он намерен сосредоточиться на укреплении отношений Украины с НАТО.

Рада отложила рассмотрение отставки министра на 5 сентября.

Замглавы МИД Андрей Сибига возглавит ведомство после отставки Кулебы, заявил лидер парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.