Экс-советник Меркель предупредил о риске ядерной войны в Европе
Планы США разместить в Германии ракеты средней дальности в 2026 году могут привести к риску ядерной войны на территории Европы. Такое мнение выразил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад в колонке для Berliner Zeitung.
«В результате Россия ответит дальнейшим размещением систем средней дальности на западе страны и в Белоруссии, что сделает нашу страну (Германию. — РБК) еще более уязвимой для российского ядерного оружия. Это неизбежно запускает процесс перевооружения, в центре которого будет Германия», — написал генерал.
США и Германия договорились об «эпизодическом размещении» на территории ФРГ ракет средней дальности в кулуарах саммита НАТО в июле. Согласно заявлению Вашингтона, они приступят к размещению дальнобойного оружия в 2026 году. В частности, речь идет о SM-6 и Tomahawk. Также Вашингтон планирует разместить в Германии гиперзвуковое оружие, которое пока разрабатывается и «имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».
Вад отмечает, что основная цель этих планов — позволить США использовать системы вооружений из Германии в случае войны, «чтобы нейтрализовать соответствующие российские базы, не подвергая опасности сами Штаты». При этом, по его словам, в худшем случае размещение американских ракет на территории ФРГ «отделит безопасность Германии и, возможно, даже всей Европы, от безопасности Северной Америки» и в результате может привести к ядерной войне на территории Европы.
«Это двустороннее американо-германское соглашение отвечает на соответствующую угрозу со стороны России и потенциально усиливает военное сдерживание альянса НАТО. Однако, поскольку Германия будет зоной развертывания сил и материально-технической платформой альянса в случае такой войны, совершенно беззащитное немецкое население, которое об этом не спрашивали, подвергается очень высокому риску. Риск в случае войны затрагивает исключительно нашу страну, и его не разделяют другие союзники», — отмечает генерал.
По словам Вада, это соглашение следовало бы рассмотреть всеми странами альянса, а не заключать на двустороннем уровне. Кроме того, по его мнению, немецкое правительство не придало достаточно внимания политической дискуссии на этот счет. Экс-советник Меркель убежден, что этой осенью Берлин должен будет обсудить с новой американской администрацией соглашение о преемнике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое «с европейской точки зрения является незаменимым для нашей безопасности».
Эрих Вад — бригадный генерал в отставке, бывший секретарь Федерального совета безопасности (Bundessicherheitsrat), занимавший должность военного советника экс-канцлера Ангелы Меркель с 2007 по 2013 год.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц называл планы по размещению американских ракет «очень хорошим решением», которое вписывается в стратегию безопасности федерального правительства. По словам главы правительства, Германии необходимо «иметь собственную защиту и сдерживание», а значит, высокоточное оружие. На вопрос, не втянет ли такое решение Германию в новую гонку вооружений с Россией, Шольц ответил, что в России произошло «невероятное наращивание вооружений», в частности в сфере систем, угрожающих Европе. По его мнению, размещение американских ракет в Германии поможет в том числе «в сдерживании России».
Президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. В конце июня он заявил, что после выхода США из ДРСМД Москве нужно начать производить такие ракеты. «Мы уже, в принципе, дали соответствующие поручения промышленности», — добавил он.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что ответ России на размещение дальнобойного оружия в Германии будет «жесткий и адекватный».
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