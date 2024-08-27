Лавров заявил о проработке уточнений в ядерной доктрине России
Россия в настоящее время уточняет положения своей ядерной доктрины, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани, передает корреспондент РБК.
Так он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что в случае начала новой мировой войны Европа пострадает в первую очередь.
«Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — сказал Лавров.
По его словам, США ведут себя «как хозяин», который «на том берегу сидит, убежден в своей безопасности и убежден, что за него будут делать грязную работу и умирать не только украинцы, но и теперь еще и европейцы».
О том, что власти России задумались о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, заявил президент Владимир Путин в июне. Он отметил, что это связано с появлением новых элементов, связанных с «понижением порога применения ядерного оружия» со стороны «вероятного противника». По его словам, речь, в частности, идет о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».
В июле замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что в ядерную доктрину России необходимо внести «концептуальные дополнения и корректировки», поскольку ситуация вокруг конфликта Москвы и Киева показала, что «ядерное сдерживание в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере».
В утвержденном в 2020 году документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» закреплены четыре условия, при которых Россия могла бы применить ядерное оружие:
- поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию страны или союзников;
- применение ядерного и других видов оружия массового поражения по территориям России;
- воздействие на критически важные государственные или военные объекты России;
- агрессия против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
При необходимости президент России принимает решение об использовании ядерного оружия и может проинформировать об этом власти других стран и/или международные организации. В 2023 году Путин заявил, что необходимости менять ядерную доктрину, понижая ядерный порог, нет.
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