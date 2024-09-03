Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме

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Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

Путин примет участие в форуме 4–5 сентября.

Выступление президента на ВЭФ ранее анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В конце августа он рассказал, что Путин выступит на пленарном заседании на форуме.

ВЭФ-2024 открылся 3 сентября, он продлится четыре дня. Главная тема форума в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Он организован на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Перед поездкой во Владивосток президент посетил Монголию. Его визит продлился два дня, 2–3 сентября, и был приурочен к 85-й годовщине победы СССР и Монголии «над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол». В столице Улан-Батор Путин встретился со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.

В последний раз российский президент посещал Монголию пять лет назад.