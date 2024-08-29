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ВЭФ-2024 ,  
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Песков анонсировал выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ

Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
ВЭФ
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и выступит на пленарном заседании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке, готовится к этому и президент, <...> будет, разумеется, пленарное заседание, на котором выступит президент Путин, и будет пленарное обсуждение», — заявил он.

Песков также добавил, что принимаются эффективные меры с тем, чтобы прекратить отток населения с Дальнего Востока в европейскую часть страны и сделать жизнь там не менее комфортной, чем в европейской части. Он назвал эти регионы очень важными для нашей страны.

«Развитие регионов Дальнего Востока — это и есть основная задача форума», — подчеркнул пресс-секретарь.

Во Владивостоке школьникам разрешили не ходить на занятия во время ВЭФ
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главная тема — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее, 21 августа, власти Владивостока разрешили школьникам не ходить на занятия во время ВЭФ. Как тогда пояснили в пресс-службе городской администрации, это сделано для того, чтобы разгрузить дороги в период ВЭФ, а также дать возможность школьникам посетить культурные мероприятия.

В середине мая Путин принял участие в Восточном экономическом форуме и пригласил делегацию из Китая.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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