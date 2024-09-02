Владимир Путин отметит в Монголии победу над Японией

Владимир Путин отправился в Улан-Батор на торжества по случаю 85-й годовщины победы СССР и Монголии в конфликте с Японией на реке Халхин-Голе. Подробнее о том, при каких обстоятельствах проходит визит, — в материале РБК

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Что Путин собирается обсуждать в Монголии

2 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с двухдневным официальным визитом. Он сделал это по приглашению монгольского президента Ухнаагийна Хурэлсуха. Как сообщили в Кремле, поездка приурочена к 85-й годовщине победы СССР и Монголии «над японскими милитаристами на реке Халхин-Голе» и президенты двух стран уже обменялись поздравлениями по этому поводу. В последний раз Путин был в Монголии ровно пять лет назад тоже 3 сентября, на аналогичных торжествах.

В Улан-Баторе главы государств обсудят двусторонние отношения и актуальные международные и региональные вопросы, подпишут двусторонние документы. В планах Путина — встреча со спикером Великого государственного хурала (однопалатный парламент) Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

В преддверии визита российский президент дал интервью монгольской газете «Оноодор» (его расшифровку приводит сайт Кремля). Он назвал Монголию «близким соседом и давним другом» России и заявил, что партнерство с ней «всегда было и остается одним из приоритетов российской внешней политики на евразийском направлении». По словам Путина, партнерство «по всем ключевым направлениям идет в хорошем темпе». В числе проектов, над которыми работают две страны, президент России назвал строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизацию Улан-Баторской железной дороги, поставки «Роснефти» на топливозаправочный комплекс в международном аэропорту Чингисхан, реконструкцию ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО — Экспорт».

«Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ (горюче-смазочные материалы. — РБК) по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», — сообщил Путин.

Он также рассказал о работе над газопроводом «Союз Восток», подготовка к строительству которого началась в 2021 году. К концу 2023-го завершено составление проектной документации. Этот газопровод протяженностью более 960 км должен стать продолжением строящегося газопровода «Сила Сибири-2», который соединит месторождения Сибири и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая. По словам Путина, если поначалу Монголия хотела заниматься только транзитом, то сейчас речь идет о том, чтобы она брала «часть дешевого трубопроводного газа», который пойдет из России в Китай.

Москва и Улан-Батор выстраивают отношения «в духе стратегического партнерства». Эти связи «опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия, отличаются традиционным добрососедством, носят всеобъемлющий характер», сказано на сайте МИД России. Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан 3 сентября 2019 года. Протяженность границы — 3,5 тыс. км, она полностью демаркирована и делимитирована, ее режим зафиксирован в договоре 2006 года. По информации МИД Монголии, с 1993 года главы республики посещали Россию 11 раз (последний — в 2021 году), а президенты России приезжали в Монголию четыре раза (последний — в 2019 году).

Как Халхин-Гол стал символом партнерства

В контексте отношений России и Монголии годовщина победы на Халхин-Голе фигурирует довольно часто. В боях у реки, протекающей в Монголии и Китае (тогда это была граница Монголии и частично признанного государства Маньчжоу-Го, созданного японской военной администрацией на территории Китая), объединенные советские и монгольские части под командованием Георгия Жукова противостояли частям японской Квантунской армии. Боевые действия продолжались с мая 1939 года, заключительное сражение закончилось в августе разгромом японских войск, и в сентябре СССР и Япония заключили перемирие. Этот эпизод Владимир Путин упоминал в своем выступлении в монгольском парламенте во время визита в 2000 году. С 2009 года Москва и Улан-Батор каждые пять лет проводят мероприятия к годовщине победы на Халхин-Голе.

Раньше российская сторона говорила об этих событиях сдержанно, — ее представители упоминали совместные с Монголией юбилеи в интервью и выступлениях, подчеркивая дружественные связи двух стран. В этом году битва при Халхин-Голе упоминалась на сайте российского внешнеполитического ведомства в шести материалах. В марте посол России в Монголии в интервью ТАСС подробно говорил о грядущих юбилейных мероприятиях, подчеркивая, что «монгольское население, по крайней мере старшее поколение, объективно оценивает значение победы советско-монгольских войск в сражениях 1939 года, ее роль в сохранении и дальнейшем становлении монгольской государственности».

Затем было три сообщения о связанных с Халхин-Голом мероприятиях, которые прошли в Улан-Удэ в июле, среди них научная конференция «Война на Халхин-Голе: к 85-летию легендарной битвы». Согласно обращению заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко к ее участникам, память о тех событиях «особенно ценна» — «в плане эффективного противодействия настойчивым попыткам безответственных политиков в зарубежных государствах переписать итоги Второй мировой войны, перекроить сложившийся по ее итогам миропорядок в угоду конъюнктурным интересам и реваншистским идеям». «Российская Федерация будет и впредь последовательно бороться с подобной неприемлемой политикой «коллективного Запада», укрепляя сотрудничество с дружественными странами, в том числе на Евразийском континенте, и руководствуясь благородными историческими традициями в деле обеспечения безопасности и стабильности на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул Руденко.

Продолжая тему конференции, в июле МИД России сообщил, что «продолжает работу по выявлению и обнародованию фактов преступлений японского милитаризма в 1930–1940 годы». «События на реке Халхин-Гол в мае—сентябре 1939 года не только ознаменовали военную победу СССР и Монголии над милитаристской Японией, но и фактически предотвратили разжигание мировой войны с восточного направления, как активно планировал тогда Токио», — заявило ведомство, продублировав слова Руденко о «безответственных политиках».

На брифинге 28 августа представитель МИД России Мария Захарова посвятила Халхин-Голу отдельный блок. Захарова обвинила Японию в том, что та «вынашивала агрессивные планы по оккупированию континентальных территорий» и с 1931 по 1937 год оккупировала «наиболее развитые промышленные регионы Китая». «Никто не хочет напомнить президенту Румынии и премьер-министру Канады об этих страницах истории? Когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его коллега по историческому несчастью президент Румынии Клаус Йоханнис назовут Японию милитаристской страной и тоталитарным режимом? Когда это произойдет?» — задалась риторическими вопросами Захарова.

По ее словам, СССР помог Монголии отстоять ее независимость, а «урок, полученный японскими агрессорами, не только предотвратил их дальнейшие провокации, но и впоследствии сдерживал Японию от вступления в войну против Советского Союза на стороне фашистской Германии». Захарова затронула и «тему раскрытия преступлений японского милитаризма в период Второй мировой войны». «Неоднократно подчеркивали, что они не имеют срока давности, а процессуальные действия с целью наказания всех виновных продолжаются по сей день», — сообщила она и заверила, что Москва «продолжит усилия по выявлению исторической правды по данной тематике» и активно поучаствует «в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

Что будет с ордером МУС

Монголия — участник Международного уголовного суда (МУС); она присоединилась к организации, подписав в 2000 году учреждающий его Римский статут.

Международный уголовный суд — международный орган уголовной юстиции. В его компетенции преследование лиц, которые ответственны за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии. Его основополагающий документ — Римский статут, который был принят в 1998 году и вступил в силу в 2002-м. Сейчас документ ратифицировали 123 страны. Из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН в нем участвуют только Великобритания и Франция; на Китай, Россию и США юрисдикция МУС не распространяется. Москва участвовала в разработке Римского статута и подписала его в 2000 году, но не ратифицировала, а в 2016 году отозвала и подпись. До этого суд назвал присоединение Крыма к России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между двумя странами.

В марте 2023 года палата МУС выдала ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине». По заявлению суда, они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Кремль и МИД России назвали это решение «ничтожным», подчеркнув, что юрисдикцию МУС Москва не признает.

Тем не менее это стало проблемой, когда речь зашла об участии Путина в саммите БРИКС, который проходил в августе 2023 года в ЮАР (Претория Римский статут ратифицировала). В итоге президент России участвовал в форуме по видеосвязи. Для его поездки в Монголию ордер МУС препятствием не стал. Как сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, Улан-Батор дал Москве гарантии, что в Монголии Путина не арестуют. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, «все аспекты визита тщательно готовились». «Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — сказал он журналистам.

МИД Украины сделал специальное заявление по этому поводу. «Мы призываем власти Монголии исполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина Международному уголовному суду в Гааге», — говорится в заявлении ведомства. С таким же посылом выступил и сам суд: его представитель Фади эль-Абдалла заявил "Би-Би-Си", что МУС полагается на государства-участники, включая Монголию, в «исполнении своих решений» и что у Монголии, как и других членов суда, есть «обязательства сотрудничать с судом». Он не уточнил, чем для Монголии может быть чреват отказ выполнить ордер, лишь сказал, что в этом случае судьи МУС проинформируют об этом ассамблею государств-участников, которая «примет любые меры, которые она сочтет целесообразными».

Улан-Батор этот призыв не комментировал — пресс-секретарь монгольского президента Улзийбаярын Золбаяр лишь опроверг информацию, что МУС якобы передал главе республики письмо с этими заявлениями и призывами.