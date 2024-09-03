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На трассе М-11 после ДТП с бензовозом и эвакуатором начался пожар

На трассе М-11 в ДТП с грузовиком, бензовозом и эвакуатором погиб человек

На трассе М-11 после ДТП с бензовозом и эвакуатором начался пожар
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В Тверской области на платной автодороге М-11 «Нева» столкнулись бензовоз, грузовик и эвакуатор, в результате возник пожар, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

ДТП произошло на 187-м километре трассы, около города Бологое. По данным спасательного ведомства, водитель бензовоза погиб, остальные не пострадали. При этом в местной прокуратуре сообщили, что в результате столкновения «есть пострадавшие».

На кадрах, которые опубликовало МЧС, видно сильный пожар, от которого поднимается столб дыма, и две сгоревшие машины. Ведомство сообщило, что возгорание ликвидировано.

В управлении МВД по региону уточнили, что столкновение устроил водитель бензовоза. Прокуратура начала проверку.

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1 сентября массовое ДТП произошло на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области. Водитель минивэна не справился с управлением, наехал на отбойник и перевернулся. В результате восемь пассажиров погибли, водитель и трое других пассажиров были госпитализированы. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

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Теги
Тверская область грузовик бензовоз эвакуатор ДТП МЧС М-11 трасса
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