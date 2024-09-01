В Нижегородской области завели дело после гибели 8 человек в ДТП
В Нижегородской области возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого погибли восемь человек, сообщает пресс-служба МВД региона.
Дело открыли по ч. 5 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Авария произошла 1 сентября около 11:00 на 375-м км автодороги М-12 «Восток». Водитель минивэна — гражданин Таджикистана 1992 года рождения — не справился с управлением, наехал на отбойник и перевернулся. Машина ехала от границы Казахстана в сторону Москвы.
В автомобиле находились 11 граждан Узбекистана. В результате ДТП восемь пассажиров минивэна погибли, водителя и троих других пассажиров доставили в больницу.
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