В Нижегородской области завели дело после гибели 8 человек в ДТП

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В Нижегородской области возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого погибли восемь человек, сообщает пресс-служба МВД региона.

Дело открыли по ч. 5 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Авария произошла 1 сентября около 11:00 на 375-м км автодороги М-12 «Восток». Водитель минивэна — гражданин Таджикистана 1992 года рождения — не справился с управлением, наехал на отбойник и перевернулся. Машина ехала от границы Казахстана в сторону Москвы.

В автомобиле находились 11 граждан Узбекистана. В результате ДТП восемь пассажиров минивэна погибли, водителя и троих других пассажиров доставили в больницу.