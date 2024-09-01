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В Нижегородской области восемь человек погибли в ДТП

В Нижегородской области восемь человек погибли в ДТП
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В результате аварии в Нижегородской области погибли восемь человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по региону.

На 357-м километре федеральной трассе М-12 водитель минивэна не справился с управлением, наехал на отбойник, машина перевернулась.

«В автомобиле, по предварительным данным, находились 12 или 13 человек. По данным Минздрава в результате ДТП погибли восемь человек», — говорится в сообщении полиции.

Машина ехала из Казахстана в сторону Москвы. На месте аварии в Навашинском округе работают сотрудники Госавтоинспекции, отметили в МВД.

В Нижегородской области в ДТП на М-12 пострадали 18 человек
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В начале августа в Нижегородской области на дороге М-12 столкнулись два грузовика и микроавтобус. В результате 18 человек пострадали. Авария произошла в Сергачском муниципальном округе. Водитель одного из грузовиков погиб. Среди пострадавших есть один ребенок.

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Теги
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