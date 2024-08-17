На МКАДе грузовик столкнулся с легковым автомобилем
В Москве легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на внутренней стороне 62 км МКАД, сообщает дептранс в телеграм-канале. Этот участок дороги расположен на северо-западе Москвы, между Красногорском и районом Крылатское.
После столкновения с легковушкой грузовик наехал на разделительное ограждение. Сейчас автомобильное движение в районе аварии затруднено, занято две полосы из пяти.
13 августа на юге Москвы произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. В результате пассажир автобуса попал в больницу.
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья
Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха
Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов