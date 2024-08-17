На МКАДе грузовик столкнулся с легковым автомобилем

В Москве легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на внутренней стороне 62 км МКАД, сообщает дептранс в телеграм-канале. Этот участок дороги расположен на северо-западе Москвы, между Красногорском и районом Крылатское.

После столкновения с легковушкой грузовик наехал на разделительное ограждение. Сейчас автомобильное движение в районе аварии затруднено, занято две полосы из пяти.

13 августа на юге Москвы произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. В результате пассажир автобуса попал в больницу.