 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«РИА Новости» узнало о долге в ₽2 млрд у давшего взятку в гособоронзаказе

«РИА Новости»: фигурант дела о взятках в гособоронзаказе задолжал ₽2 млрд
Директор компании, который проходит по делу о даче взятки при строительстве военной клиники академии им. С.М. Кирова в Петербурге, должен еще ₽2 млрд за неисполнение контракта о строительстве в военном городке ВС, пишет агентство

Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству военной клиники в Петербурге задолжал более 2 млрд руб. за неисполнение обязательств по контракту о строительстве и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра Вооруженных сил, передает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Фирма, привлеченная как субподрядчик для исполнения гособоронзаказа, также была субподрядчиком по другому контракту, касающемуся строительства и реконструкции зданий Международного противоминного центра Вооруженных сил, пишет агентство. По делу проходит генеральный директор компании, его подозревают в даче взятки.

В судебных документах, с которыми ознакомилось «РИА Новости», говорится, что второй договор был заключен в 2021 году, а через три года «заказчик» через суд потребовал взыскать с фирмы более 2 млрд руб. за неисполнение обязательств по контракту. Задолженность превышала 1,7 млрд руб.

Суд принял решение в пользу истца и обязал выплатить не только долг по контракту, но и неустойку более чем в 300 млн руб., пишет агентство.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

Накануне СК сообщил, что в Москве ведется расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний и гендиректора частной строительной организации. Против первых трех фигурантов его завели по статьям 290 и 285.4 Уголовного кодекса (получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа), а против директора предприятия — по статье 291 (дача взятки).

СК рассказал о фигурантах коррупционного дела генерала Булгакова
Политика
Дмитрий Булгаков

Из материалов дела следовало, что 17 мая 2021 года Минобороны и военно-строительная компания заключили контракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика при для его исполнения была привлечена другая компания.

В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года генеральный директор этой компании передавал представителям военно-строительной компании взятку за согласование заявок на выплату аванса за работы, а также за «общее покровительство» и непринятие мер в отношении нарушений, выявленных при строительстве. Это привело к необоснованной выдаче аванса строительной организации, считают в СК.

Всех фигурантов дела арестовали.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Яна Баширова
взятки госконтракты Долги уголовное дело
Материалы по теме
Арестованный за взятку экс-мэр Нового Уренгоя попросился на спецоперацию
Политика
Петербургские генералы МВД не признали вину во взятках на ₽64,5 млн
Политика
«РИА Новости» узнало детали дела экс-главы вещевого управления Минобороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
«РИА Новости» узнало о долге в ₽2 млрд у давшего взятку в гособоронзаказеОбщество, 10:31
Госдеп напомнил Китаю о договоре США с Филиппинами о совместной оборонеПолитика, 10:25
Недвижимость Таиланда: 7 главных ошибок начинающих инвесторовPro, 10:19
«Атланта» не поставила российский флаг рядом с фото МиранчукаСпорт, 10:07
Генпродюсер «Матч ТВ» объяснил отказ канала от трансляции ОлимпиадыТехнологии и медиа, 10:00
Глава «Матч ТВ» — РБК: «Зритель хочет смотреть на наших против ненаших»Технологии и медиа, 10:00
Росавиация назвала число задержанных в Москве рейсов из-за атаки дроновОбщество, 09:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Все дело в здоровом питании: зачем Mars хочет поглотить PringlesPro, 09:50
Рядом с Конаковской ГРЭС произошел пожар после атаки дроновПолитика, 09:31
Калинская и Павлюченкова проиграли на US OpenСпорт, 09:19
На подлете к Ярославлю сбили украинский беспилотникПолитика, 09:15
Около 30 российских компаний объявили дивиденды за I полугодие. Кто и сколькоИнвестиции, 09:00
Как россияне стали снижать темпы потребления. ИнфографикаЭкономика, 09:00
Современное искусство и небесные артефакты: культурная афиша сентябряСтиль, 09:00