«РИА Новости» узнало о долге в ₽2 млрд у давшего взятку в гособоронзаказе

Директор компании, который проходит по делу о даче взятки при строительстве военной клиники академии им. С.М. Кирова в Петербурге, должен еще ₽2 млрд за неисполнение контракта о строительстве в военном городке ВС, пишет агентство

Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству военной клиники в Петербурге задолжал более 2 млрд руб. за неисполнение обязательств по контракту о строительстве и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра Вооруженных сил, передает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Фирма, привлеченная как субподрядчик для исполнения гособоронзаказа, также была субподрядчиком по другому контракту, касающемуся строительства и реконструкции зданий Международного противоминного центра Вооруженных сил, пишет агентство. По делу проходит генеральный директор компании, его подозревают в даче взятки.

В судебных документах, с которыми ознакомилось «РИА Новости», говорится, что второй договор был заключен в 2021 году, а через три года «заказчик» через суд потребовал взыскать с фирмы более 2 млрд руб. за неисполнение обязательств по контракту. Задолженность превышала 1,7 млрд руб.

Суд принял решение в пользу истца и обязал выплатить не только долг по контракту, но и неустойку более чем в 300 млн руб., пишет агентство.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

Накануне СК сообщил, что в Москве ведется расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний и гендиректора частной строительной организации. Против первых трех фигурантов его завели по статьям 290 и 285.4 Уголовного кодекса (получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа), а против директора предприятия — по статье 291 (дача взятки).

Из материалов дела следовало, что 17 мая 2021 года Минобороны и военно-строительная компания заключили контракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика при для его исполнения была привлечена другая компания.

В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года генеральный директор этой компании передавал представителям военно-строительной компании взятку за согласование заявок на выплату аванса за работы, а также за «общее покровительство» и непринятие мер в отношении нарушений, выявленных при строительстве. Это привело к необоснованной выдаче аванса строительной организации, считают в СК.

Всех фигурантов дела арестовали.