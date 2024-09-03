WSJ напомнила о гибели летчиков ВСУ, выступавших за передачу F-16 Киев

Андрей Пильщиков и Алексей Месь (Фото: marybezuhla / Telegram)

Два элитных украинских летчика, которые должны были летать на переданных Киеву американских истребителях F-16, погибли, не дождавшись массовых поставок самолетов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Речь идет об Алексее Месе и Андрее Пильщикове, которые на встрече с сенаторами в США в июне 2022 года попытались убедить их разрешить европейским странам поставлять Украине истребители.

Месь погиб 26 августа в результате крушения F-16, на котором он проходил ускоренное обучение полетам на этих истребителях. По одной из версий, самолет мог быть сбит самими украинцами из зенитно-ракетного комплекса Patriot, The New York Times отмечала, что версии о неисправности и ошибке пилота также не исключаются.

Второй пилот, Пильщиков, погиб в августе 2023 года во время тренировочного полета.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, инструкторы так и не смогли научить украинцев управлению F-16.

США ранее исключали поставку Киеву своих истребителей F-16. Зимой 2023 года президент США Джо Байден говорил, что они не нужны Украине. Против таких поставок выступал и канцлер Германии Олаф Шольц.

Однако в мае Соединенные Штаты изменили свою позицию: в Белом доме заявили, что истребители могут понадобиться украинской стороне в будущем. Байден пообещал союзникам, что не будет запрещать обучать пилотов на американской технике.

Россия осуждает поставки западного вооружения Киеву. МИД назвал планы передать Украине F-16 движением в сторону эскалации. Глава ведомства Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит этот шаг «как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.