Севастопольца приговорили к 16 годам колонии за подготовку диверсии

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Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы за попытку совершить диверсию на объекте инфраструктуры в Крыму, сообщили РБК в Центре общественных связей ФСБ.

Мужчину признали виновным в приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывчатых веществ и государственной измене в виде шпионажа. По данным ФСБ, осужденный — гражданин России, житель Севастополя 1978 года рождения. Его задержали в сентябре 2023 года за подготовку диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Крыма, для этого он хотел использовать самодельную взрывчатку. По данным силовиков, мужчину завербовали украинские спецслужбы.

ФСБ регулярно сообщает о задержании и аресте россиян, которые по заданию Службы безопасности или Главного управления разведки Украины пытаются совершить теракты или диверсии.

Так, 22 августа ФСБ показала видео, на котором задержанные в Крыму и Севастополе признаются, что планировали диверсии и участвовали в них. Один из них — россиянин, житель Севастополя 1973 года. Он предоставлял украинской разведке информацию о расположении военных объектов в Крыму.