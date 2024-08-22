ФСБ показала допрос задержанных в Крыму диверсантов

Video

Оперативники ФСБ задержали в Крыму и Севастополе трех сотрудников военной разведки Украины, которые, по версии следствия, планировали и участвовали в диверсиях, в том числе в подрыве снабжающей Керчь водонасосной станции.

По данным ведомства, среди задержанных один гражданин Молдавии и двое россиян.

Иностранца 1992 года судили на Украине за кражу. В ФСБ считают, что в апреле 2024 года его завербовала украинская разведка, по заданию которой он собирал и передавал данные о местах дислокации российских военнослужащих и техники.

Один из задержанных — россиянин 1965 года рождения — прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку на Украине, изготовил самодельное взрывное устройство и использовал его в июле 2024-го для подрыва газопровода в Крыму, заявили в ФСБ. Он рассказал об обстоятельствах планирования теракта.

Второй россиянин — житель Севастополя 1973 года рождения. По версии ФСБ, он предоставлял украинской разведке информацию о расположении военных объектов в Крыму.

Все они рассказали, что с ними связывался «Александр — сотрудник спецслужб Украины» и требовал организовать подрывы. На видео также показаны части самодельного взрывного устройства, место, где они были спрятаны, мобильный телефон, детонатор.