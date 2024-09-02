Астронавт NASA пожаловался на странный звук с застрявшего на МКС корабля

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Космический корабль Boeing Starliner, застрявший на Международной космической станции (МКС), начал издавать странные звуки. Об этом сообщило издание Ars Technica со ссылкой на запись разговора астронавта NASA Барри Уилмора с Центром управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне.

«У меня вопрос по поводу Starliner. Через динамик идет странный звук... Не знаю, что его издает», — сказал Уилмор, обращаясь к диспетчеру.

Уилмор, «по-видимому, находящийся на корабле», предположил, что непонятный звук может быть связан с неполадкой в соединении корабля с МКС. Он поднес микрофон к источнику звука и попросил диспетчеров его послушать.

В ЦУП отметили, что звук был похож на пульсирующий шум, «почти как у гидролокатора».

Астронавты время от времени замечают такие странности в космосе, говорится в материале. Например, первый китайский астронавт Ян Ливэй сказал, что он услышал звук, похожий на стук деревянного молотка по железному ведру.

Корабль Starliner с двумя пассажирами на борту отправился в космическое пространство 5 июня 2024 года. Ожидалось, что миссия продлится всего восемь дней и космонавты вернутся уже 13–14 июня. Однако из-за неисправности корабля срок возвращения космонавтов постоянно откладывался. 24 августа стало известно, что Бутч Уилмор и Сунита (Суни) Уильямс вернутся на Землю не раньше февраля 2025 года — уже на другом корабле.

У корабля была выявлена проблема с двигателями — 5 из 28 отключились во время стыковки с МКС. Практически все лето эксперты NASA и Boeing пытались понять, что стало причиной их выхода из строя. В итоге возможной причиной перегрева двигателей назвали «перекрытие клапана подачи окислителя». Это, в свою очередь, якобы было вызвано вспучиванием тефлонового уплотнителя. Возвращение корабля Starliner без экипажа запланировано на 6 сентября.