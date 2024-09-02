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Астронавт NASA пожаловался на странный звук с застрявшего на МКС корабля

Фото: NASA / Getty Images
Фото: NASA / Getty Images

Космический корабль Boeing Starliner, застрявший на Международной космической станции (МКС), начал издавать странные звуки. Об этом сообщило издание Ars Technica со ссылкой на запись разговора астронавта NASA Барри Уилмора с Центром управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне.

«У меня вопрос по поводу Starliner. Через динамик идет странный звук... Не знаю, что его издает», — сказал Уилмор, обращаясь к диспетчеру.

Уилмор, «по-видимому, находящийся на корабле», предположил, что непонятный звук может быть связан с неполадкой в соединении корабля с МКС. Он поднес микрофон к источнику звука и попросил диспетчеров его послушать.

В ЦУП отметили, что звук был похож на пульсирующий шум, «почти как у гидролокатора».

Астронавты время от времени замечают такие странности в космосе, говорится в материале. Например, первый китайский астронавт Ян Ливэй сказал, что он услышал звук, похожий на стук деревянного молотка по железному ведру.

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Корабль Starliner с двумя пассажирами на борту отправился в космическое пространство 5 июня 2024 года. Ожидалось, что миссия продлится всего восемь дней и космонавты вернутся уже 13–14 июня. Однако из-за неисправности корабля срок возвращения космонавтов постоянно откладывался. 24 августа стало известно, что Бутч Уилмор и Сунита (Суни) Уильямс вернутся на Землю не раньше февраля 2025 года — уже на другом корабле.

У корабля была выявлена проблема с двигателями — 5 из 28 отключились во время стыковки с МКС. Практически все лето эксперты NASA и Boeing пытались понять, что стало причиной их выхода из строя. В итоге возможной причиной перегрева двигателей назвали «перекрытие клапана подачи окислителя». Это, в свою очередь, якобы было вызвано вспучиванием тефлонового уплотнителя. Возвращение корабля Starliner без экипажа запланировано на 6 сентября.

Теги
астронавты космос МКС
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