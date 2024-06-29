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Технологии и медиа ,  
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NASA во второй раз отложило возвращение корабля Starliner с орбиты

Возвращение американских астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс, отправившихся на орбиту на космическом корабле Starliner, снова отложили, заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Стив Стич. Трансляцию пресс-конференции с его участием вела пресс-служба NASA.

Первый космический корабль компании Boeing Starliner успешно запустили в космос 5 июня, на следующий день аппарат пристыковался к Международной космической станции (МКС). Предполагалось, что Уилмор и Уильямс пробудут на орбите всего неделю и вернутся на землю на том же аппарате.

«Я хочу ясно дать понять, что Бутч и Суни не застряли в космосе. <...> Но мы не спешим возвращать их домой», — заявил Стич на пресс-конференции.

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Первый раз возвращение корабля отложили 18 июня.

По словам сотрудника NASA, задержка связана с опасениями агентства и компании Boeing из-за утечек гелия и проблем с двигателями, возникших во время стыковки корабля с МКС. Инженеры намерены провести ряд исследований, в том числе тесты на полигоне NASA в Калифорнии.

Тем временем Уилмор и Уильямс работают на МКС. Астронавты, в частности, провели эксперименты в области ботаники. Точную дату их возвращения в NASA не назвали.

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Теги
NASA астронавты орбита космос Boeing
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