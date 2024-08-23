Астронавты NASA рискуют остаться на МКС до 2025 года из-за скафандров
Американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс могут пробыть на Международной космической станции (МКС) гораздо дольше, чем было запланировано, из-за особенности конструкций их скафандров, сообщает Fox News со ссылкой на источник в NASA.
«Скафандр Boeing создан для работы с космическим кораблем Starliner, а скафандр SpaceX создан для работы с космическим кораблем Dragon», — рассказали в NASA. При этом предполагается, что на Землю космонавты могут отправиться на корабле Dragon.
Решение о возвращении экипажа на Землю еще не приняли. В случае если Starliner решат вернуть без космонавтов, Уилмар и Уильямс останутся на МКС до конца февраля 2025 года.
Первый космический корабль компании Boeing Starliner запустили в космос 5 июня 2024 года. На следующий день он пристыковался к МКС. Предполагалось, что Уилмор и Уильямс пробудут там всего неделю, однако отстыковка Starliner откладывалась несколько раз. Причиной стали неисправные двигатели и утечки гелия.
Это вызвало опасения по поводу безопасности, поэтому Уилмора и Уильямса решили оставить на станции до устранения неполадок.
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