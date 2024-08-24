 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

NASA решило вернуть корабль Starliner на Землю без экипажа с МКС

Астронавтов NASA решили оставить на МКС до февраля 2025 года
Астронавты NASA останутся на МКС до февраля 2025 года, корабль Starliner вернется на Землю без экипажа. Не ранее 26 сентября должна состояться миссия Crew-9, в которой примет участие российский космонавт Александр Горбунов
Суни Уильям и Бутч Уилмор
Суни Уильям и Бутч Уилмор (Фото: Cristobal Herrera Ulashkevich / EPA / ТАСС)

Корабль Starliner вернется на Землю без астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямса, они останутся на Международной космической станции (МКС) до февраля 2025 года, следует из заявления NASA.

«Это позволит NASA и Boeing продолжить испытания Starliner во время его обратного полета, а также не подвергать рискам экипаж», — говорится в заявлении. Как пояснил администратор NASA Билл Нельсон, «космический полет сопряжен с риском даже в самом безопасном и рутинном режиме».

Уилмор и Уильямс вылетели на МКС на первом космическом корабле компании Boeing Starliner 5 июня 2024 года. Предполагалось, что они пробудут там одну неделю, однако отстыковка откладывалась несколько раз из-за неисправных деталей и утечки гелия. «Они официально продолжат свою работу в составе экипажа до февраля 2025 года. Они полетят домой на борту космического корабля Dragon с двумя другими членами экипажа, назначенными агентством в миссию SpaceX Crew-9», — сообщили в NASA.

Fox News со ссылкой на источник сообщал, что причиной задержки астронавтов на МКС могли стать особенности конструкций скафандров. Ожидается, что Starliner отстыкуется от МКС и вернется на Землю в начале сентября. В NASA пообещали усовершенствовать корабль для будущих полетов на космическую станцию.

Астронавты NASA рискуют остаться на МКС до 2025 года из-за скафандров
Общество
Суни Уильям и Бутч Уилмор

Миссия Crew-9, в которой должен принять участие российский космонавт Александр Горбунов, должна состоятся не ранее 24 сентября. Она зависит от сроков возвращения на Землю Starliner. С учетом того, что Уилмора и Уильямса должны будут сопроводить двое членов экипажа корабля Dragon, NASA пообещало дополнительно проинформировать о составе миссии Crew-9.

Полет на Crew Dragon реализуется в рамках соглашения «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах, которое действует до 2025 года.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
МКС США NASA астронавты
Материалы по теме
Астронавты NASA рискуют остаться на МКС до 2025 года из-за скафандров
Общество
Эксперты рассказали, обратится ли NASA к России из-за аварии Space X
Технологии и медиа
NASA и Boeing не стали откладывать пуск корабля к МКС из-за утечки гелия
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Журналист The Daily Beast незаконно посетил Курскую областьПолитика, 21:43
Семак объяснил «разбалансировкой состава» ничью в матче со «Спартаком»Спорт, 21:40
Власти ограничили активность в пруду-охладителе Курской АЭС и на берегуПолитика, 21:39
Умная нефть: как технологии увеличивают отдачу месторождений. ВидеоРБК и Сбер, 21:34
Умер бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр БялкоОбщество, 21:20
NASA решило вернуть корабль Starliner на Землю без экипажа с МКСОбщество, 21:16
Отрекшийся от России и отчисленный из UFC боец вернулся в промоушен BraveСпорт, 21:04
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Пашинян поздравил Зеленского и понадеялся на новый уровень сотрудничестваПолитика, 21:00
Игрок «Спартака» получил травму в матче с «Зенитом» и поехал в больницуСпорт, 20:55
По делу о покушении на Симоньян и Собчак допросили троих потерпевшихОбщество, 20:48
Алена Делона похоронили в его поместье рядом c любимыми собакамиОбщество, 20:43
WSJ рассказала о фирме, которая стала ключом к сделке на $20 млрдБизнес, 20:34
Станкович заявил, что удаленный игрок «Зенита» ему «практически как сын»Спорт, 20:22
Кадыров посчитал запрет УПЦ властями Украины маразмомПолитика, 20:12