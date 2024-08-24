NASA решило вернуть корабль Starliner на Землю без экипажа с МКС
Корабль Starliner вернется на Землю без астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямса, они останутся на Международной космической станции (МКС) до февраля 2025 года, следует из заявления NASA.
«Это позволит NASA и Boeing продолжить испытания Starliner во время его обратного полета, а также не подвергать рискам экипаж», — говорится в заявлении. Как пояснил администратор NASA Билл Нельсон, «космический полет сопряжен с риском даже в самом безопасном и рутинном режиме».
Уилмор и Уильямс вылетели на МКС на первом космическом корабле компании Boeing Starliner 5 июня 2024 года. Предполагалось, что они пробудут там одну неделю, однако отстыковка откладывалась несколько раз из-за неисправных деталей и утечки гелия. «Они официально продолжат свою работу в составе экипажа до февраля 2025 года. Они полетят домой на борту космического корабля Dragon с двумя другими членами экипажа, назначенными агентством в миссию SpaceX Crew-9», — сообщили в NASA.
Fox News со ссылкой на источник сообщал, что причиной задержки астронавтов на МКС могли стать особенности конструкций скафандров. Ожидается, что Starliner отстыкуется от МКС и вернется на Землю в начале сентября. В NASA пообещали усовершенствовать корабль для будущих полетов на космическую станцию.
Миссия Crew-9, в которой должен принять участие российский космонавт Александр Горбунов, должна состоятся не ранее 24 сентября. Она зависит от сроков возвращения на Землю Starliner. С учетом того, что Уилмора и Уильямса должны будут сопроводить двое членов экипажа корабля Dragon, NASA пообещало дополнительно проинформировать о составе миссии Crew-9.
Полет на Crew Dragon реализуется в рамках соглашения «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах, которое действует до 2025 года.
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