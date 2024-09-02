СК: вертолет Ми-8 мог упасть на Камчатке из-за ошибки пилота или неисправности

В СК назвали две основные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Следователи рассматривают две версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке как основные — ошибка пилота и техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Расследование продолжается, уточнили в Следственном комитете. Сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую, химическую, летно-техническую экспертизы, а также изъяли бортовой самописец и GPS-навигатор.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

31 августа вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка и пропал. На следующий день его обломки нашли неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь. Среди пассажиров был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена, все присутствовавшие 22 человека на борту Ми-8 погибли. Среди них были 19 туристов и три члена экипажа.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура в регионе после крушения вертолета.