Семьи погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат по ₽3,3 млн

Семьи погибших при крушении вертолета Ми-8 «Витязь-Аэро» на Камчатке получат около 3,3 млн руб., сообщила Росавиация.

Авиакатастрофа произошла 31 августа, на месте крушения обнаружены тела 22 погибших, из них 19 туристов и три члена экипажа.

«Родственники погибших в катастрофе вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» в Камчатском крае получат единовременные денежные выплаты и возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно, к месту своего проживания», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточняется, что родственники погибших получат в общей сложности около 3,3 млн руб.: 2 млн — страховые выплаты, 1 млн — помощь перевозчика, 300 тыс. руб. — материальная помощь правительства Камчатского края.

Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя «Витязь-Аэро», а перелет в Петропавловск-Камчатский и домой предоставят «Аэрофлот» и S7 Airlines («Сибирь»), добавили в Росавиации.

Вертолет вылетел 31 августа с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка и пропал. На следующий день его обломки были найдены неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь.

Среди пассажиров на борту находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах называл причиной крушения Ми-8 ошибку экипажа.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура в регионе после крушения Ми-8.