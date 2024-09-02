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Политика ,  
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Володин оценил победу АдГ в Тюрингии и Саксонии как непопулярность Шольца

Володин — о выборах в Германии: сложно представить правление Шольца еще на год
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Немцы устали от правительства и политики канцлера Олафа Шольца, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Так он прокомментировал земельные выборы в парламент, которые 1 сентября прошли в Германии. В землях Тюрингия и Саксония Социал-демократическая партия (СДП), членом которой является Шольц, потерпела поражение, заняв пятое и четвертое места соответственно.

Таким образом, пояснил Володин, свободные демократы в обоих регионах не будут иметь депутатских кресел. В Тюрингии первое место заняла ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ), в Саксонии — второе, чуть уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС).

По словам спикера, Шольц отдает приоритет не развитию Германии и решению проблем ее граждан, к тому же «Шольц втянул свою страну в войну на Украине». Володин обвинил Германию в поставке вооружений Киеву. «Все это происходит не только на фоне стагнации экономики, но и эффективной миграционной политики», — отметил спикер Госдумы.

«Немцы сказали Шольцу: «Уходи». <...> Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну», — заключил Володин.

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Ультраправые впервые со времен Второй мировой войны победили на местных выборах в Германии. В Тюрингии АдГ набрала 32,8% голосов и получила 32 места из 88, в Саксонии партия набрала 30,6 против 31,9% у ХДС. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла назвал результаты партии в Тюрингии «сенсационными».

Глава отделения АдГ в Тюрингии и главный кандидат от партии Бьорн Хёке приехал на избирательный участок на российском внедорожнике Lada Niva.

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Олаф Шольц Германия Альтернатива для Германии парламентские выборы Вячеслав Володин
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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