Кандидат от немецкой АдГ приехал на избирательный участок на «Ниве»

Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии и главный кандидат от партии на земельных выборах Бьорн Хеке приехал на избирательный участок на российском внедорожнике Lada Niva. Об этом сообщил немецкий телеканал NTV.

52-летний Хеке проголосовал в полдень 1 сентября в общине Борнхаген в районе Айхсфельд.

1 сентября в Германии проходили выборы в парламент восточных земель Саксонии и Тюрингии. В частности, на выборах в Тюрингии первое место заняла крайне правая партия «Альтернатива для Германии». Она впервые в своей истории победила на земельных выборах. По данным экзитполов, АдГ набрала 33,5% голосов. При этом партии правящей коалиции оказались в аутсайдерах: ХДС набрал 24,5%, ССВ — 14,5%, «Левые» — 11,5%.