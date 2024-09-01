В Германии группа активистов Neubeginn («Новое время»), куда входят политики, историки, журналисты, ученые, призвали властей стран Европы выступить за прекращение огня на Украине. Свое обращение они опубликовали по случаю 85-летия начала Второй мировой войны в газете Berliner Zeitung.

«Мы призываем правительство Федеративной республики, Францию и европейских партнеров обратиться к Украине и Российской Федерации с конкретными инициативами. Целью должно быть прекращение огня, а затем мирные переговоры без каких-либо предварительных условий», — говорится в письме группы Neubeginn.

Активисты также призвали «сложить оружие» и подчеркнули, что безопасность может быть достигнута только вместе.

Российская сторона неоднократно выступала за прекращение огня на Украине и начало переговоров. В июне президент Владимир Путин заявил, что для этого необходимы вывод украинских войск из ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Однако после нападения ВСУ на Курскую область Кремль заявил, что тема переговоров с Украиной «изрядно потеряла свою актуальность».