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Политика ,  
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Ультраправые впервые со Второй мировой победили на местных выборах в ФРГ

АдГ набирает 32,8% голосов в Тюрингии и получает 32 места в парламенте из 88

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) побеждает на выборах в ландтаг (парламент) восточной земли Тюрингия, следует из результатов голосования, которые приводит телеканал ZDF.

АдГ набирает 32,8% голосов и получает 32 места из 88. На втором месте — Христианско-демократический союз (ХДС), у него 23,6% голосов и 23 места. Замыкает тройку «Союз Сары Вагенкнехт» с 12% голосов (15 мест).

Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца (СДПГ) получает 6,1% голосов и всего шесть мест.

Это первая победа ультраправых на местных выборах со Второй мировой войны.

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Авторы
Елена Чернышова
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