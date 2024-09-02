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В России переобучат 1,5 млн специалистов для востребованных отраслей

«Ведомости»: 1,5 млн специалистов переучат для работы в приоритетных отраслях
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Правительство собирается переподготовить за пять лет — с 2025 по 2030 годы — 1,5 млн квалифицированных специалистов для восполнения кадров в приоритетных отраслях экономики, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральный проект «Активные меры содействия занятости». Он войдет в национальный проект «Кадры», отвечать за результат по этому направлению будет Минтруд.

По плану ведомства, в год учебные учреждения должны будут выпускать 25 тыс. специалистов для нужд приоритетных отраслей. В 2023 году этот показатель достиг 198 тыс. человек, следует из документа, следовательно, с 2025 по 2030 годы программы переобучения пройдут 1,5 млн человек. Также кабмин рассчитывает увеличить показатель трудоустройства выпускников на 77% за шесть лет и до 81,4% во второй год после выпуска.

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В апреле вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российской экономике потребуется более 2,4 млн занятых до 2030 года. Наибольшая потребность будет в таких сферах, как обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, здравоохранение, социальное обслуживание, научно-исследовательская инфраструктура и IT.

В июне Минздрав оценил нехватку медицинских работников среднего звена в 63 тыс. человек, врачей — в 29 тыс. Медики среднего звена в том числе востребованы коммерческими организациями — фитнес-центрами и СПА-салонами, поэтому возникает дефицит кадров внутри госучреждений, пояснили в ведомстве.

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правительство России дефицит кадров Минтруд
Татьяна Голикова фото

Татьяна Голикова

вице-премьер России
9 февраля 1966 года
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