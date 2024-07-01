Кадровый запрос: почему растет престиж рабочих профессий

Участие бизнеса в подготовке специалистов среднего звена способствует решению кадровых вопросов в промышленности, считают экперты

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Российский бизнес заинтересован в подготовке квалифицированных рабочих кадров. 50% работодателей назвали рабочие специальности наиболее востребованными в 2024 году, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру».

Соотношение количества резюме на одну активную вакансию по итогам 2023 года среди рабочего персонала составило 2,5, в производстве — 3,1. В целом этот показатель по рынку достигает 3,5, что уже констатирует дефицит кадров, по оценкам hh.ru. Для рынка труда нормой считается четыре резюме на вакансию.

Горнодобывающая компания «GORA Кумроч» (АО «Быстринская горная компания») при расширении добычи, как и многие другие предприятия страны, столкнулась с дефицитом кадров, говорит ее представитель, руководитель по направлению реализации федеральной программы «Профессионалитет» в Камчатском крае Антон Вардугин. Компания осваивает крупнейшее золоторудное месторождение на территории края, в 2026 году планируется запуск горно-обогатительного комбината. Количество сотрудников уже превышает 700 человек, а после запуска горно-обогатительного комбината численность персонала на площадке превысит 1 тыс., отмечает Вардугин.

Основываясь на данных министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, в целом геологическая изученность полуострова, по его словам, составляет менее 10%. По мере открытия новых месторождений полезных ископаемых и развития горнодобывающего сектора потребность в кадрах будет только расти, уверен представитель «GORA Кумроч».

Высоко востребованы в промышленности выпускники учреждений среднего профессионального образования — техникумов и колледжей, говорят эксперты. Спрос на оператора станков с программным управлением, например, в четыре раза превышает предложение, отмечает директор Омского авиационного колледжа им. Н.Е. Жуковского Александр Кольцов: «На 24 человека около сотни заявок с предприятий, не хватает даже тех выпускников, которых мы можем предоставить».

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, среднее профобразование сегодня представляет более 3,5 тыс. колледжей, которые выпускают более 3,7 млн студентов.

Колледжи готовят кадры для промышленности, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы, креативной индустрии, информационных технологий. К 2028 году система среднего профессионального образования (СПО) должна обеспечить подготовку более 1 млн специалистов для приоритетных отраслей экономики.

Подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки, в частности, одна из важнейших задач федерального проекта «Профессионалитет», стартовавшего в 2022 году, став логическим продолжением работы по совершенствованию системы СПО, которая велась по нацпроекту «Образование» (рассчитан на 2019–2024 годы). Кроме того, в задачи «Профессионалитета» входит вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями и создание условий, при которых обучение в колледжах и техникумах будет максимально ориентировано на практику и потребности реального сектора экономики.

Как работодатели вовлечены в подготовку кадров

Бизнес все активнее погружается в подготовку специалистов, оснащение колледжей и техникумов, отмечают эксперты.

К «Профессионалитету» уже подключились более 1800 компаний, в том числе госкорпорации и ведущие отраслевые предприятия, в их числе ОАО «РЖД», «Росатом», ПАО «Северсталь», «Р-Фарм» и др.

В рамках проекта «Профессионалитет» у Омского авиационного колледжа им. Н.Е. Жуковского, например, появился пул сразу из нескольких предприятий, которые оказывают поддержку образовательному учреждению, рассказал Александр Кольцов. В их числе Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева, Омский электромеханический завод, Центральное конструкторское бюро автоматики (ЦКБА), Омский завод транспортного машиностроения, НПО «МИР» и другие предприятия радиоэлектронной промышленности. Еще с рядом компаний ведутся переговоры о совместной подготовке востребованных специалистов.

Омский авиационный колледж единственный в регионе выпускает специалистов по производству и обслуживанию авиационных двигателей, а также готовит кадры в области технологии машиностроения, контроля качества, IT-решений, специалистов для радиоэлектронной промышленности — радионастройщиков, регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры. С 2023 года в колледже открыт набор на специальность оператора БПЛА, планируется введение еще четырех новых направлений, в том числе связанных с аддитивными технологиями.

Бизнес уже вложил порядка 50 млн руб. в оснащение колледжа современным оборудованием, говорит Александр Кольцов: «Технологические зоны колледжа практически в несколько уменьшенном объеме повторяют мастерские, которые есть на предприятиях. Это обеспечивает гармоничный переход молодых специалистов от практических занятий в колледже на производство».

Работодатели также помогают расходными материалами, оказывают консультативную поддержку в повышении квалификации преподавателей. Ведущие специалисты предприятий-работодателей ведут занятия в колледже, а также участвуют в оценке демонстрационного экзамена практических навыков выпускников.

Взаимодействие с бизнесом, по словам Александра Кольцова, позволяет сокращать сроки и повышать качество подготовки специалистов:

«Согласованность планов развития предприятий и образовательных программ обеспечивает подготовку специалистов по востребованным знаниям и навыкам и его сопровождение непосредственно до рабочего места».

Камчатский политехнический техникум благодаря индустриальному партнеру — компании «GORA Кумроч» с 2022 по 2025 год — получит финансирование на модернизацию и создание материально-технической и учебной базы в размере более 170 млн руб., рассказала директор техникума Лилиана Буряк.

Бизнес, по ее словам, предоставляет также свою производственную базу для практического обучения с заключением срочных трудовых договоров. Сотрудники компании участвуют в образовательном процессе, например, по таким дисциплинам, как бережливое производство и корпоративная культура. Студентам, заключившим договор целевого обучения, предприятие выплачивает именные стипендии до 15 тыс. руб. в месяц, отмечает Лилиана Буряк: «Поддержка в целом влияет на выбор выпускниками места работы. А студенты, которые занимают верхние строчки в рейтинговой системе среднего профобразования, получают от компании предложение на целевое обучение с гарантированным трудоустройством».

Техникум обучает кадры для востребованных в экономике края отраслей: горнодобывающей, строительной, дорожно-транспортной и IT. В этом году впервые состоится набор по специальности «подземные разработки месторождений полезных ископаемых». В 2025 году по запросу индустриального партнера запланирован набор на новую специальность «обогащение полезных ископаемых».

От сотрудничества выигрывают все, говорит Лилиана Буряк: «Работодатель получает необходимых специалистов. Техникум осуществляет подготовку не только востребованных кадров, но и потенциально счастливых людей. Студенты могут выбрать любимое дело и рассчитывать на достойную заработную плату, уверенность в завтрашнем дне и возможности карьерного роста».

Представители техникума ведут переговоры об индустриальном партнерстве и с другими предприятиями региона: добывающей компанией «Стенмикс ОКО», производственным объединением «Камчатскстройматериалы», горнодобывающей компанией «Базальт».

Инвестиции в повышение уровня среднего профобразования в компании «GORA Кумроч» называют стратегически важным шагом. Горнодобывающее предприятие за два последних года уже вложило в систему подготовки специалистов для современных производств в регионе около 100 млн руб., рассказал Антон Вардугин: «Мы первыми в крае запустили подготовку по горным специальностям. Это позволит решать вопросы адресной подготовки кадров, что особенно актуально для Камчатки, где практически вся горнодобывающая отрасль делает ставку на вахтовый персонал из других регионов».

Более того, проект «Профессионалитет» предполагает поддержку не отдельных средних профессиональных учреждений, а создание образовательно-производственных кластеров, напоминает Антон Вардугин.

Уже созданы кластеры для подготовки рабочих кадров для таких сфер, как машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт, легкая промышленность, а также в химической, атомной, фармацевтической и электротехнической отраслях, лесной промышленности, в топливно-энергетическом комплексе, информационных технологиях, радиоэлектронике, строительстве, транспорте и других отраслях. В целом в проекте уже участвуют более 1,2 тыс. колледжей и более 1,8 тыс. опорных предприятий-работодателей в 79 регионах страны. Современным высокотехнологичным оборудованием в рамках реализации нацпроекта «Образование» до 2022 года было оснащено более 3,1 тыс. лабораторий и мастерских. «Профессионалитет» в 2022–2023 годах позволил оснастить еще более 2,25 тыс., а в 2024 году будет обновлено еще порядка 1,5 тыс.

Наряду с адресной подготовкой кадров в сокращенные сроки и с максимальной ориентированностью на практику бизнес может также рассчитывать, например, на инвестиционный налоговый вычет. Такая мера уже предусмотрена в 29 регионах страны. Кроме того, растет престиж среднего профессионального образования, что в долгосрочной перспективе обеспечит бизнес рабочими кадрами, уверены эксперты.

«Мы изучили лучший мировой опыт, и стало понятно, что мы должны совместно заниматься подготовкой кадров для своих предприятий, определять, как развивать систему СПО, потому что именно система среднего профессионального образования готовит кадры для промышленности, для малого, среднего бизнеса. Это наш ресурс, с помощью которого мы должны конкурировать, выстраивать свои бизнесы, развиваться. Наш инвестиционный процесс неразрывно связан с процессом подготовки кадров. Мне кажется, это сегодня все понимают. Проект «Профессионалитет» уже хорошо известен бизнесу, практически все крупные предприятия в него вошли. Уверен, желающих присоединиться будет еще больше. Это успешный пример эффективного взаимодействия промышленности и государства», — заявил на ПМЭФ-2024 сопредседатель Партнерского совета Минпросвещения РФ и работодателей Андрей Комаров.

Что привлекает молодежь в рабочие профессии

Получение среднего профессионального образования в стране стало не только престижным, но и востребованным. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что сегодня систему СПО как старт карьерного пути выбирают более 60% выпускников девятых классов.

Существенно выросла заработная плата в промышленности, а увеличение объемов производства обеспечивает карьерный рост. Это способствует повышению престижа рабочих специальностей и среднего профобразования, говорит Александр Кольцов. Многие молодые специалисты приходят на производство уже в рамках трудовых династий, отмечает эксперт: «В целом молодежь не готова в школе сидеть два дополнительных года, они готовы получать квалификацию и с этой квалификацией идти работать и зарабатывать деньги, иметь свои личные средства».

Работодатели создают все условия, чтобы уже со студенческой скамьи молодой специалист определился с местом работы и получил навыки, позволяющие ему развиваться в профессии в целом и по карьерной лестнице в компании в частности, говорят представители бизнеса.

Например, за месяц практики в компании «GORA Кумроч» студент получает порядка 116 тыс. руб., что выше среднемесячной заработной платы в регионе, отмечет Антон Вардугин. При этом начинающий специалист полностью обеспечивается жильем, питанием, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. «Несмотря на непростые условия — месторождение находится в удаленной местности, и работа ведется вахтовым методом — многие студенты продолжают работать и вне практики», — говорят в компании.

Растет интерес к техническим профессиям и специальностям. В прошлом году конкурс в колледжи «Профессионалитета» достигал три человека на место, а в отдельных колледжах и 18 человек. Приемная кампания в этом году стартовала 20 июня.

Стать квалифицированным рабочим становится престижно, уверена Лилиана Буряк: «Средний балл аттестата, поступающего на направления «Профессионалитета», стал выше. Еще пять лет назад на сварщика был максимально низкий балл — 3,1, а в приемную кампанию прошлого года он уже составил 3,5».

Престиж рабочих профессий повышает и Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству. В 2024 году участники будут соревноваться в профессиональных навыках по 267 ключевым и инновационным направлениям. Чемпионаты проводятся среди студентов средних профучреждений, школьников, юниоров, представителей предприятий, а в рамках отдельных зачетов — международных участников. Проходят соревнования в несколько этапов: внутренний отбор, региональный этап, отборочный (межрегиональный) этап и финал. В региональном этапе, который завершился в апреле, уже приняли участие более 120 тыс. человек.