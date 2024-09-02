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На Камчатке завершилась поисковая операция в районе крушения Ми-8

Фото: Mchs_official / Telegram
Фото: Mchs_official / Telegram

Спасатели завершили поисковую операцию на Камчатке, где упал вертолет Ми‑8, сообщила пресс‑служба МЧС России.

На месте крушения обнаружены тела всех 22 погибших, из них 19 туристов и три члена экипажа. Они доставлены в Петропавловск‑Камчатский для опознания.

В поисках пропавшего вертолета были задействованы более 60 специалистов и 15 единиц техники, вертолет Ми-8 МЧС, а также была организована работа семи пеших групп.

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31 августа вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка и пропал. На следующий день его обломки были найдены неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь.

Среди пассажиров на борту находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах называл причиной крушения Ми-8 ошибку экипажа.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура в регионе после крушения Ми-8.

Теги
Вертолет Ми-8 Камчатка МЧС погибшие
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