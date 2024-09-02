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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В Израиле заявили, что не знают о состоянии российского заложника в Газе

Посольство Израиля: данных о состоянии российского заложника Труфанова нет
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Посольство Израиля в Москве сообщило ТАСС об отсутствии информации о состоянии Александра Труфанова, последнего российского заложника у ХАМАС в секторе Газа.

«Нет, у нас нет такой информации», — заявили агентству в диппредставительстве в ответ на соответствующий вопрос.

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Александр Труфанов был похищен боевиками ХАМАС во время атаки 7 октября 2023 года. Вместе с ним были похищены его бабушка, мама и невеста Сапир Коэн из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Отец Александра, Виталий, был убит террористами. Бабушку и мать россиянина удалось освободить из плена в рамках первой сделки с ХАМАС в ноябре. Невесту Труфанова обменяли в декабре 2023 года.

В мае 2024 года палестинская радикальная группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) опубликовала 30-секундный видеоролик с Труфановым.

Теги
Израиль ХАМАС сектор Газа заложники россияне посольство
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