В Израиле заявили, что не знают о состоянии российского заложника в Газе

Посольство Израиля в Москве сообщило ТАСС об отсутствии информации о состоянии Александра Труфанова, последнего российского заложника у ХАМАС в секторе Газа.

«Нет, у нас нет такой информации», — заявили агентству в диппредставительстве в ответ на соответствующий вопрос.

Александр Труфанов был похищен боевиками ХАМАС во время атаки 7 октября 2023 года. Вместе с ним были похищены его бабушка, мама и невеста Сапир Коэн из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Отец Александра, Виталий, был убит террористами. Бабушку и мать россиянина удалось освободить из плена в рамках первой сделки с ХАМАС в ноябре. Невесту Труфанова обменяли в декабре 2023 года.

В мае 2024 года палестинская радикальная группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) опубликовала 30-секундный видеоролик с Труфановым.