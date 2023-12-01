Из сектора Газа отпустили невесту удерживаемого ХАМАС россиянина

Палестинская группировка ХАМАС освободила захваченную в плен израильтянку Сапир Коэн — девушку россиянина Александра Труфанова. Имя девушки значится в списке освобожденных заложников, который опубликовала канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Помимо 29-летней Коэн, в число вывезенных из сектора Газа заложников попали 41-летняя Нили Маргалит, 30-летняя Илана Гричевски, 29-летняя Шани Горен, 18-летняя Биляль Зиядна и 17-летняя Айша Зиядна. Вечером 30 ноября ХАМАС освободил еще двух заложниц — 21-летнюю Мию Шем и 40-летнюю Сусану Амит.

Ранее в пресс-службе посольства России в Израиле рассказали, что Коэн — невеста остающегося в заложниках в секторе Газа 28-летнего Александра Труфанова. 29 ноября ХАМАС освободил его маму — 50-летнюю Елену Труфанову — и бабушку — 73-летнюю Ирену Тати. Они также имеют гражданство России. Отец Александра — Виталий Труфанов — погиб в ходе нападения на Израиль 7 октября.

На следующий день после освобождения с Труфановой и Тати встретился посол России в Израиле Анатолий Викторов. Он пожелали им «скорейшего восстановления и возвращения к нормальной жизни», выразил Труфановой соболезнования в связи с гибелью супруга и вручил ей российский паспорт, который она не смогла своевременно получить из-за попадания в плен.