 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области водитель пострадал при ударе дрона по машине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские беспилотники атаковали два населенных пункта Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один дрон-камикадзе ударил по автомобилю на дороге между Ясными Зорями и Никольским.

«Ранен водитель. Мужчину с черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал Гладков.

Еще один беспилотник атаковал село Байцуры Борисовского района, в результате удара повреждена крыша жилого дома.

Ранее глава области сообщил, что в больницах региона находятся 80 пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины. Только 31 августа в ходе ударов ранения получили восемь человек.

Гладков сообщил о 80 пострадавших от атак ВСУ белгородцах в больницах
Политика

В ночь на 1 сентября несколько российских регионов подверглись атакам дронов. Минобороны заявило об уничтожении 158 беспилотников над российской территорией. Несколько БПЛА пытались атаковать Москву. В Брянской области сбили 27 беспилотников.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении в регионе 28 БПЛА. В Белгородской области ночью объявляли ракетную опасность, ПВО сбила несколько воздушных целей.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Военная операция на Украине Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о 80 пострадавших от атак ВСУ белгородцах в больницах
Политика
Рядом с Конаковской ГРЭС произошел пожар после атаки дронов
Политика
В помещении на территории НПЗ в Капотне начался пожар после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
В Харькове сообщили о повреждениях инфраструктуры после взрывовПолитика, 13:34
Нетаньяху усомнился в сделке с ХАМАС после смерти заложниковПолитика, 13:24
Сафонов пропустит матч ПСЖ в чемпионате ФранцииСпорт, 13:23
ТАСС узнал возможную причину крушения Ми-8Т на КамчаткеОбщество, 13:13
В Нижегородской области восемь человек погибли в ДТПОбщество, 12:53
Масштабная атака дронов по территории России. КартаПолитика, 12:47
Что такое синхротрон и зачем он нужен ученымРБК и Сбер, 12:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД назвал провокацией рост военной активности НАТО у границ РоссииПолитика, 12:31
Вторая отставка произошла в РПЛ к седьмому туруСпорт, 12:28
Минобороны сообщило о взятии поселка Птичье в ДНРПолитика, 12:16
В Белгородской области водитель пострадал при ударе дрона по машинеПолитика, 12:09
Спасатели добрались до места крушения вертолета на КамчаткеОбщество, 12:04
Экс-футболист ПСЖ и «Лестера» умер в 39 летСпорт, 11:57
МИД заявил об отсутствии планов атаковать территорию стран НАТОПолитика, 11:47