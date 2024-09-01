В Белгородской области водитель пострадал при ударе дрона по машине
Украинские беспилотники атаковали два населенных пункта Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Один дрон-камикадзе ударил по автомобилю на дороге между Ясными Зорями и Никольским.
«Ранен водитель. Мужчину с черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал Гладков.
Еще один беспилотник атаковал село Байцуры Борисовского района, в результате удара повреждена крыша жилого дома.
Ранее глава области сообщил, что в больницах региона находятся 80 пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины. Только 31 августа в ходе ударов ранения получили восемь человек.
В ночь на 1 сентября несколько российских регионов подверглись атакам дронов. Минобороны заявило об уничтожении 158 беспилотников над российской территорией. Несколько БПЛА пытались атаковать Москву. В Брянской области сбили 27 беспилотников.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении в регионе 28 БПЛА. В Белгородской области ночью объявляли ракетную опасность, ПВО сбила несколько воздушных целей.
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