В Харькове снова прозвучали взрывы
Звуки взрывов снова раздались в Харькове, сообщает мэр Игорь Терехов. Ранее, 1 сентября, он уже писал о взрывах в городе.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов написал об угрозе ударов.
О взрывах сообщили также украинское издание ТСН.ua и канал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.
Сегодня ночью, 1 сентября, взрывы прогремели в Харькове и Сумах. Позднее днем Синегубов сообщил, что в Харькове был поврежден объект инфраструктуры.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят