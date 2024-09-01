В Харькове снова прозвучали взрывы

Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Звуки взрывов снова раздались в Харькове, сообщает мэр Игорь Терехов. Ранее, 1 сентября, он уже писал о взрывах в городе.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов написал об угрозе ударов.

О взрывах сообщили также украинское издание ТСН.ua и канал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

Сегодня ночью, 1 сентября, взрывы прогремели в Харькове и Сумах. Позднее днем Синегубов сообщил, что в Харькове был поврежден объект инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.