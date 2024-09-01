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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове снова прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Звуки взрывов снова раздались в Харькове, сообщает мэр Игорь Терехов. Ранее, 1 сентября, он уже писал о взрывах в городе.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов написал об угрозе ударов.

О взрывах сообщили также украинское издание ТСН.ua и канал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

В Харькове сообщили о повреждениях инфраструктуры после взрывов
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сегодня ночью, 1 сентября, взрывы прогремели в Харькове и Сумах. Позднее днем Синегубов сообщил, что в Харькове был поврежден объект инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Харьков взрыв мэр города
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